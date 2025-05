Grande soddisfazione per la Scuola Media “Grazia Deledda” di Oristano. La classe 1^ D della Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo 3/4 è risultata vincitrice dell'edizione 2024-25 del concorso nazionale di disegno "Io rispetto gli animali", indetto dalla LAV – Lega Antivivisezione (associazione ambientalista concentrata sulla salvaguardia della vita e dei diritti degli animali), con la collaborazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito. All’iniziativa hanno partecipato più di 14mila alunni e 814 classi da tutta Italia. L’obiettivo del concorso nazionale, giunto alla sesta edizione, è quello di sensibilizzare gli studenti al rispetto di tutti gli esseri viventi. Gli alunni della 1^D dell’istituto oristanese hanno scelto di partecipare concentrando il proprio lavoro sulla salvaguardia delle api. “Hanno compreso – commenta la docente Liliana Contini - che le api sono fondamentali per l'impollinazione e la biodiversità, ma purtroppo sono sempre più minacciate da diverse cause. Attraverso disegni, poesie e riflessioni, gli alunni hanno voluto mettere in evidenza i pericoli. Hanno compreso l'importanza di questi laboriosi insetti la cui salvaguardia oggi è una sfida complessa che richiede l'impegno di tutti”. Un premio assegnato per una motivazione importante, con la classe a dedicare il proprio lavoro alle api, non considerandole come insetti da sfruttare per la produzione, ma riconoscendole come animali da tutelare, minacciati dagli essere umani. “La giuria esaminatrice del Concorso – conclude la docente - si è basata non tanto sulla qualità artistica delle opere dei ragazzi ma sul messaggio di rispetto per gli animali, come si evince dalle motivazioni del premio ricevuto con grande soddisfazione da parte della 1^ D”.

