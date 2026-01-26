Crescere innovando, senza perdere di vista le persone. È questo il senso del Piano triennale dell’offerta formativa 2025–2028 dell’Istituto Comprensivo 3-4 di Oristano, che mette nero su bianco una visione educativa fondata su continuità, inclusione e qualità dell’insegnamento.

«Siamo una comunità educante unitaria, capace di valorizzare la pluralità dei plessi», sottolinea la dirigente Blanche Marie Sanna, evidenziando come il curricolo verticale, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, rappresenti uno dei punti di forza dell’istituto. «Il nostro obiettivo è mettere al centro i bisogni dei bambini e dei ragazzi, non solo sul piano didattico ma anche emotivo e sociale».

Il nuovo PTOF punta su un’offerta formativa articolata, che spazia dal potenziamento delle competenze linguistiche e STEM ai percorsi artistici, musicali ed espressivi, fino ai progetti di educazione ambientale e di valorizzazione del territorio. «Una scelta educativa strategica – ribadisce la dirigente – per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze degli alunni».

Elemento distintivo resta il Centro Victor, centro territoriale di supporto per l’inclusione scolastica, affiancato dai servizi di istruzione domiciliare e Scuola in Ospedale. «Garantire la continuità educativa e il diritto allo studio anche nelle situazioni più complesse è una responsabilità che sentiamo profondamente», conclude Sanna.

