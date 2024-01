A poco più di tre settimane dal Carnevale, a Oristano fervono i preparativi per la Sartiglia e la Sartigliedda.

Presso la Pro Loco di via Ciutadella de Menorca, da oggi sono in vendita i biglietti per assistere alla giostra dei mini cavalieri che il prossimo 12 febbraio sarà guidata da su Componidoreddu Luca Piras, accompagnato da su Segundu Gabriele Piras e su terzu Gabriele Palmas.

Il biglietto intero per l’accesso alle tribune A e B (rispettivamente via Ciutadella de Menorca e via Duomo) avrà un costo di 6 euro, 3 euro per i bambini da 3 a 5 anni, mentre l’ingresso è gratuito fino ai 2 anni. L’ingresso alla tribuna C, alla curva di san Francesco, avrà un prezzo standard di 1 euro. Per i gruppi di almeno dieci persone e per le scolaresche sono previste riduzioni.

Intanto, per grandi e piccoli, si avvicina una delle tappe più importanti in vista della giostra. Venerdì 2 febbario si rinnova il tradizionale rito della Candelora, con la consegna dei ceri benedetti alle pariglie di testa di San Giovanni, San Giuseppe e della Pro Loco. Mentre due giorni dopo, domenica 4 febbraio, nel piazzale della chiesa di Sant’Efisio si terrà la consueta benedizione dei cavalli e dei cavalieri.

Sfuma ancora una volta, invece, l’atteso ritorno della Sartiglia degli Asini. Il presidente della Giara oristanese Antonio Madeddu a dicembre aveva nominato la sgangherata pariglia che avrebbe dovuto guidare la manifestazione. Nulla da fare, se ne riparla tra un anno.

