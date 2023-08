Il sottosuolo di piazza Manno continua a regalare sorprese. Dopo la pavimentazione a scacchiera, davanti all'ingresso dell'edificio scolastico potrebbe essere riemerso l'antico pozzo “s’acqua maba” o “abba mala”.

Le indagini archeologiche hanno permesso di riportare alla luce quella che potrebbe essere la parte perimetrale del manufatto risalente con tutta probabilità all’epoca giudicale.

Venerdì mattina è previsto un sopralluogo del Comune e della Soprintendenza Archeologica di Cagliari e Oristano per fare il punto della situazione e capire come procedere anche in vista dell’avvio dell’anno scolastico. «Il nostro principale obiettivo è riuscire a conciliare la tutela e la valorizzazione dei beni riemersi con la fruibilità della piazza - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Prevete -. La priorità in questo momento è creare un camminamento per consentire l’accesso in sicurezza degli studenti».

