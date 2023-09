Un varco in via Cagliari, con un camminamento che costeggia le attività commerciali fino all’ingresso dell’edificio scolastico, e uno da via Episcopio, con il prolungamento della passerella che consentirà ai pendolari di raggiungere piazza Manno dall’autostazione Arst.

Comune, Soprintendenza e progettisti hanno definito i dettagli per consentire l’accesso in sicurezza degli studenti nella scuola secondaria di primo grado Eleonora d’Arborea. Gli operai si metteranno subito al lavoro per arrivare pronti al suono della prima campanella, in programma l’11 settembre.

Nel corso del sopralluogo si è fatto anche il punto sulla recente scoperta, portata alla luce durante gli scavi: quello che sembrerebbe essere l’antico pozzo “abba mala”. «Sono ancora in corso degli approfondimenti - dice cauto l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Prevete - gli archeologi non ci hanno ancora dato conferma. Quel che è certo è che il manufatto sarà valorizzato, così come già predisposto per la pavimentazione a scacchiera riaffiorata nei mesi scorsi». In che modo è ancora prematuro dirlo. «Sarà necessario predisporre un apposito progetto», prosegue l’esponente della Giunta.

