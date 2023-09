In mille per tredici posti da istruttore amministrativo contabile: un esercito di candidati, pronti ad occupare una scrivania a Palazzo degli Scolopi.

Sono per l’esattezza 999 le domande presentate per accedere alla selezione pubblica bandita lo scorso agosto dal Comune di Oristano per l’assunzione di nuovi dipendenti a tempo pieno e determinato.

Gli aspiranti amministrativi dovranno presentarsi giovedì prossimo, alle 11, al Palazzetto dello sport di Sa Rodia per sottoporsi al quiz a risposta multipla attraverso il quale la commissione giudicatrice stilerà la graduatoria.

Una sfida all’ultima crocetta per accaparrarsi un impiego in Municipio della durata di 24 mesi con un trattamento economico di circa 21mila 400 euro all’anno, oltre alla tredicesima mensilità.

Tra i requisiti richiesti dal bando, il possesso di un diploma superiore, la conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse. Per raggiungere il punteggio minimo di 21/30 i candidati dovranno dimostrare di avere competenza in materia di diritto amministrativo, ordinamento degli enti locali e tributi comunali oltre a capacità di analisi e di sintesi.

