La notizia era nell'aria da settimane, ora è ufficiale. In Consiglio comunale, a Oristano, sparisce Sardegna al centro 20Venti: al suo posto nasce Oristano al Centro.

A comunicarlo, a inizio seduta, è stato il presidente dell'assemblea civica Peppi Puddu che ha dato lettura della comunicazione, protocollata lo scorso 25 marzo.

«Il sottoscritto Giuliano Uras, in qualità di capogruppo del gruppo Sardegna al centro 20Venti, composto dal consigliere Roberto Pisanu, dall'assessore Ivano Cuccu e dal sottoscritto, comunica che a far data da oggi il gruppo consiliare, frutto della lista che ha partecipato alle consultazioni per l'elezione del sindaco di Oristano, assume la nuova denominazione di Oristano al centro».

