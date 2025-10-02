Non si fermano in tutta Italia le mobilitazioni per Gaza, con decine di manifestazioni in corso in varie città. A Oristano, oltre 500 persone si sono ritrovate davanti all’ospedale San Martino per un flash mob.

Con le torce dei telefoni accese, candele e striscioni, i partecipanti hanno espresso vicinanza alla popolazione civile di Gaza e solidarietà ai sanitari morti sotto i bombardamenti israeliani. Grande la partecipazione, con medici e operatori sanitari in prima linea e tantissimi giovani tra i presenti.

Domani, alle 18.30, è in programma una nuova manifestazione in piazza Eleonora, in concomitanza con lo sciopero generale.

