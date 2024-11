Dieci euro e dieci minuti di tempo per riscoprire il piacere della lettura e arricchire le librerie di casa. In città fa tappa “Libri a tempo”, evento promosso dal Comune in collaborazione con la Fondazione Oristano, il Centro di documentazione sulla Sartiglia e la biblioteca comunale, con la gestione delle cooperative Studio e progetto e La lettura.

L’iniziativa si divide in due momenti, il primo in programma sabato: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 in biblioteca sarà organizzata una raccolta libri. Tutti i generi sono ben accetti, dai testi di narrativa, ai libri per bambini, passando per saggistica, cataloghi d’arte e graphic novel.

Il 23 novembre, stesso posto e stessa ora, i libri raccolti saranno messi a disposizione di tutti. I partecipanti, pagando una quota di di soli 10 euro, potranno prenderne quanti vorranno, in un arco di tempo di 10 minuti, e portarli a casa.

“Un evento che celebra il valore della cultura e della condivisione”, osserva il sindaco, Massimiliano Sanna. Per l’assessore alla Cultura, Luca Faedda “Questa iniziativa non solo offre un’opportunità per riscoprire la lettura, ma sostiene lo sviluppo di nuove attività culturali per bambini e ragazzi”. Il ricavato, infatti sarà utilizzato per realizzare futuri eventi culturali.

