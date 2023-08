Poco meno di un milione di euro per realizzare un parcheggio alberato nell’area camper antistante il campo Tharros e per trasformare il cantiere adiacente all’ingresso del cimitero San Pietro in un’area verde con area sosta.

La Giunta Sanna ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica che consentirà di connettere la nuova circonvallazione con il centro direzionale di Oristano ovest. «La finalità principale del progetto generale è la realizzazione di un nuovo spazio pubblico che ridisegni quell’area – spiega il sindaco Massimiliano Sanna -. L’obiettivo è la valorizzazione e la riconversione di un’area in stato di degrado che attualmente si connota come un grande vuoto urbano».

Nel dettaglio l’intervento da 928mila euro consentirà di realizzare «un parco pedonale, salvaguardando le alberature esistenti, che porta alla piazza d’ingresso del cimitero - fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Prevete - Si prevedono inoltre un parcheggio e una piazza di accesso al parco immersi nel verde».

L’area camper manterrà la funzione di sosta, ma con nuovi servizi. «Sarà installata una colonna dotata di sistema di pagamento con carta per l’approvvigionamento di acqua e lo scarico dei reflui - conclude Prevete - nonché di un pozzetto di scarico di ultima generazione».

