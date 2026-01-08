La Pro loco di Oristano si tinge di rosa. Ieri sera, intorno alle 22, Ilaria Canu è stata nominata presidente. Si tratta della prima donna a guidare l’associazione da quando è stata costituita, nel 1954, con il nome di Associazione Turistica Arborense. Un incarico che, nella Città della Giudicessa Eleonora d'Arborea assume una grande valenza simbolica. Canu subentra a Gianni Ledda, che ha guidato la Pro loco per due mandati. La nomina di Canu era nell’aria, non è arrivata a sorpresa. Durante l’assemblea generale dei soci dell’associazione per eleggere il nuovo direttivo e il collegio dei probiviri, lo scorso dicembre, è stata la più votata. Ilaria Canu, 39 anni, ha ricevuto 119 preferenze. Impiegata in uno studio di consulenza fiscale e tributaria, è volontaria della Pro Loco dal 2007 e, negli ultimi anni, dal 2021, ha ricoperto le cariche di vicepresidente e tesoriera. Efisio Marras sarà il vicepresidente, mentre Alessio Sanna ricoprirà l’incarico di tesoriere e segretario. Francesco Marras e Gianni Ledda, presidente uscente, completano il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il primo appuntamento importante per la Pro loco sarà la Sartiglietta del lunedì di Carnevale. Quando in via Duomo i mini cavalieri tenteranno di infilzare la stella.

© Riproduzione riservata