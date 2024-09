L’intento è incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica. Il Consiglio comunale rilancia l’idea dei comitati di quartiere, frazioni e borgate.

Lo fa approvando con 18 voti favorevoli una mozione della minoranza illustrata dal primo firmatario, Efisio Sanna. “Occorre sviluppare un confronto che manca da troppi anni e occorre istituzionalizzare le forme di rappresentanza mettendo a valore il mondo dell’associazionismo e le tante risorse e intelligenze che nella nostra città ci sono”, ha sottolineato.

Concetto ribadito nei vari interventi da maggioranza e opposizione. Alla votazione non hanno partecipato i quattro consiglieri di Forza Italia che lanciano l’ennesimo segnale alla Giunta Sanna (dopo quello arrivato in commissione Urbanistica, dove il mancato sostegno di Paolo Angioi ha fatto saltare l’approvazione della delibera per la riacquisizione al patrimonio comunale dell’ex convento “La Maddalena” di Silì). La bozza di regolamento è già predisposta, ha annunciato l’assessore competente Simone Prevete, ora il testo approderà in commissione.

