Che fine ha fatto l'intervento di riqualificazione di via Aristana? Se lo domandano i consiglieri di centrosinistra, firmatari di un’interpellanza urgente in cui si chiede conto al sindaco del mancato inserimento della via che ospita la sede del gremio dei Contadini nell'intervento di rigenerazione delle connessioni urbane e ambientali del quartiere storico Su Brugu, finanziato per un importo complessivo di 2 milioni 800mila euro.

«Dalle notizie progettuali si evince che sono previsti interventi nelle Vie Ricovero, San Simaco, Lepanto, Meucci, Sant'Antonio, Quartu Sant'Elena, Nuoro e che nulla è stato previsto nella via Aristana - dichiara Efisio Sanna - un’evidente incoerenza nella strategia di recupero urbano e un errore di visione politico-urbanistica-ambientale».

Nel 2018, i lavori aggiudicati nel piano Oristano Est avevano interessato via Arborea e una parte dell’intersezione con la via Othoca. I consiglieri di opposizione chiedono di sapere «per quale ragione il completamento dei lavori nella Aristana non sono stati ricompresi nella programmazione degli investimenti sui progetti di rigenerazione urbana per l'annualità 2021- 2026» e se, per rimediare all’errore «possano essere utilizzati eventuali ribassi d’asta».

Dall’assessorato ai Lavori Pubblici rassicurano: «É prevista una riprogrammazione dei fondi di Oristano Est - spiega Simone Prevete - contiamo di completare la via con quelle risorse».

