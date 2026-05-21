Oristano, il Comune cerca un gestore per il Parco Brigata SassariLe domande possono essere presentate fino al 22 giugno
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C’è tempo fino al 22 giugno per farsi avanti e provare a dare nuova vita all’immobile comunale del parco Brigata Sassari, in via Solferino. Il Comune ha pubblicato il bando per affidare in concessione i locali da 264 metri quadrati e l’area esterna annessa, con l’obiettivo di trasformarli in uno spazio dedicato ad attività commerciali, culturali e ricreative.
La partita si giocherà sulla qualità del progetto. Palazzo Campus Colonna cerca infatti soggetti capaci non solo di gestire l’immobile, ma anche di contribuire alla valorizzazione e alla fruizione del parco, garantendone allo stesso tempo apertura e presidio. La concessione durerà almeno 15 anni, con possibilità di proroga per altri cinque.
Al bando possono partecipare imprese, cooperative, consorzi e associazioni, anche da costituire, purché in regola con i requisiti previsti per contrattare con la pubblica amministrazione.
Le attività ammesse spaziano dalla somministrazione di alimenti e bevande alle iniziative ricreativo-culturali. Escluse invece attività rumorose, inquinanti o considerate incompatibili con il contesto del parco.
L’assegnazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Determinante sarà soprattutto la proposta tecnica, che dovrà raggiungere almeno 50 punti per essere ritenuta idonea. Prima della presentazione delle offerte sarà obbligatorio effettuare un sopralluogo nell’area.