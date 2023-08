Il Comune di Oristano è alla ricerca di tredici istruttori amministrativi-contabili da inserire nella sua pianta organica.

C’è tempo fino al prossimo 29 agosto per partecipare alla selezione pubblica, alla quale si accederà esclusivamente per via telematica tramite il portale unico del Reclutamento “InPA” previa iscrizione online obbligatoria al portale stesso, compilando il format di candidatura.

Il contratto, a tempo pieno e determinato, avrà una durata di 24 mesi e il trattamento economico annuo sarà di 21.392 euro, oltre alla tredicesima mensilità e agli assegni e indennità dovuti per legge o per contratti collettivi nazionali.

Tra i requisiti richiesti agli aspiranti dipendenti comunali, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, la conoscenza della lingua inglese e l’utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

