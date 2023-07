Pochi tamponi, ecco perché il servizio non sarà più attivo.

Da lunedì 31 luglio chiuderà il gazebo dove finora si sono effettuati i tamponi per il Covid, all’esterno dell’ospedale San Martino di Oristano.

«Il numero esiguo di persone che si presentano, in media due al giorno, non giustifica più la presenza di questo servizio - spiega Valentina Marras, direttrice del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl 5 - chi avesse bisogno di effettuare un tampone da lunedì 31 luglio si potrà comunque rivolgere ai nostri uffici per fissare un appuntamento».

I cittadini che dovessero avere bisogno di effettuare un tampone per verificare l’eventuale contagio da Covid, tampone richiesto per visite mediche o per l’accesso in particolari strutture sanitarie, possono mandare una mail all’indirizzo covid19.oristano@atssardegna.it o chiamare il numero 3336134600, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14, per fissare un appuntamento.

Chi chiamerà o manderà una mail riceverà tutte le indicazioni su dove presentarsi e in che orario per sottoporsi al tampone. Intanto la Asl fa sapere alcuni dati. Nel gazebo dell’ospedale dal 1 gennaio a oggi sono stati eseguiti 4557 tamponi naso-faringei: «Numeri importanti, un bel risultato in fatto di prevenzione e controllo della diffusione del virus», riferiscono Marras e il dottor Angelo Maria Serusi, direttore generale della Asl 5 di Oristano.

