Poco meno di 80mila euro per garantire ordine pubblico e sicurezza nelle sedi municipali, 30mila in più rispetto a due anni fa.

L’Amministrazone comunale di Oristano ha rinnovato per un altro anno il contratto il servizio di vigilanza armata a palazzo degli Scolopi e Campus Colonna. Sarà ancora la cooperativa “La Nuorese” a presidiare i due ingressi con l’obiettivo di “sorvegliare” gli accessi all’interno degli stabili che ospitano i servizi con il maggior numero di affluenza di pubblico: quelli demografici, i servizi sociali, il protocollo, la sala destinata alla celebrazione dei matrimoni, ma anche gli uffici destinati agli organi istituzionali, gli uffici di staff del sindaco e l'avvocatura comunale.

In tutto 1147 ore di attività per quanto riguarda il portierato a palazzo campus Colonna, dove una guardia accoglie gli utenti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio di martedì dalle 15.30 alle 17.30; nella sede degli Scolopi il servizio, pari a 1930 ore, è garantito dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.30 alle 19. Il costo orario è di 19,20 euro più iva, mentre per il servizio a chiamata, in caso di eventi particolari la spese è di 14, 50 euro. Il servizio era stato introdotto per la prima volta in Comune nel 2023 (ad un costo di 51mila euro), a seguito dei numerosi episodi di aggressioni verbali e battibecchi davanti agli sportelli che, in qualche caso, avevano costretto i dipendenti a chiedere l’intervento dei vigili urbani per riportare la calma.

