Oramai è un rituale che si rinnova da qualche anno: all’ospedale San Martino tornano i giganti della Dinamo Banco di Sardegna.

I giocatori stranieri della squadra maschile di basket sono attesi nel reparto di Cardiologia domani pomeriggio, ennesima tappa di un progetto decennale sulla prevenzione della morte improvvisa giovanile.

Nel reparto, diretto dal dottor Francesco Dettori, i campioni turritani si sottoporranno a una serie di analisi, test e controlli.

Come accade da diversi anni, i dati, raccolti in uno specifico database, saranno utilizzati sia per predisporre un allenamento ottimizzato e personalizzato per ciascun atleta, sia per consentire ai cardiologi del nosocomio oristanese di studiarne alcuni aspetti ecografici ed elettrocardiografici che vengono poi sfruttati per affinare i mezzi diagnostici.

Un esempio virtuoso di collaborazione tra una struttura sanitaria e una società sportiva, i cui risultati saranno utili anche per la cura dei pazienti dell’ospedale San Martino.

© Riproduzione riservata