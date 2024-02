A partire da lunedì, e fino al 9 marzo, il nuovo ponte Tirso in uscita da Oristano sarà chiuso al traffico per sostituire alcuni giunti di dilatazione danneggiati.

La circolazione sarà deviata: sulla strada provinciale 93 (la circonvallazione che costeggia il centro commerciale Porta Nuova) sarà istituito il senso unico di marcia in direzione Silì. Gli automobilisti in uscita verso Nord, invece, potranno raggiungere il Rimedio passando dal ponte di Brabau.

Lo scorso 11 gennaio, dopo un sopralluogo dei tecnici che aveva evidenziato il cedimento di un giunto, era stata chiusa una corsia della SP 54. Ora, per consentire l'intervento degli operai, è necessaria la chiusura totale.

