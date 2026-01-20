È stato identificato e arrestato il presunto autore del furto con destrezza avvenuto durante le festività natalizie all’interno del Bar Aroma, nel centro di Oristano.

Si tratta di un cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile della sottrazione di alcune centinaia di euro.

L’attività investigativa è stata condotta dai carabinieri di Oristano, che hanno avviato le indagini subito dopo la denuncia del titolare dell’esercizio commerciale.

Fondamentale si è rivelata l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, sia pubblici che privati, che ha consentito ai militari di ricostruire le fasi del furto e di risalire all’identità del sospettato.

L’uomo, già indagato in passato per reati analoghi contro il patrimonio, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano. Dalle verifiche è inoltre emerso che l’indagato era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Oristano.

Alla luce della reiterazione della condotta criminosa e della rapida individuazione del responsabile, i carabinieri hanno richiesto alla Procura un aggravamento della misura cautelare, al fine di prevenire ulteriori reati. Nei primi giorni del nuovo anno, il Tribunale di Oristano ha disposto nei confronti dell’uomo la misura degli arresti domiciliari, eseguita dai militari dell’Arma.

(Unioneonline/Fr.Me.)

