Fulvio Deriu è stato confermato coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. La sua elezione è arrivata per acclamazione durante il congresso del partito, celebrato nella sede di via De Castro, alla presenza del coordinatore regionale e deputato Francesco Mura, del presidente provinciale Paolo Pireddu e del capogruppo in Consiglio regionale, Paolo Truzzu.

“Sono onorato di rappresentare un partito la cui identità sociale parte dal basso e la cui azione democratica, deriva da un confronto interno verticistico sempre presente" - ha dichiarato. Positivo il giudizio espresso sull'attività del centrodestra che amministra la città capoluogo. "Riteniamo che l’azione amministrativa comunale, spesso etichettata come inerte, sia contrariamente il frutto di valutazioni continue ed approfondite, dirette a ridurre al minimo gli effetti negativi, tangibili viceversa in un’attività frettolosa. Tante sono le azioni che la Giunta comunale sta portando avanti e, sono convinto, che presto ne apprezzeremo tutti i risultati".

Nel suo intervento Deriu ha ribadito il supporto al sindaco Massimiliano Sanna, ed a tutti i gruppi della coalizione, "con l’unico intento di poter contribuire al rilancio socio economico di questa città”.

Del coordinamento cittadino fanno parte i consiglieri comunali Giuseppe Carboni e Stefania Orrù, Giovanna Virde ed Albino Cagnin. Saranno nominati ulteriori due componenti all’atto dell’insediamento.

© Riproduzione riservata