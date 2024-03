Dal 2022 ad oggi sono stati oltre 13mila i vacanzieri che hanno visitato l'Infopoint a Oristano. Le informazioni raccolte sommate ai dati ufficiali su arrivi e presenze, hanno consentito al Comune di Oristano di tracciare un quadro sul movimento turistico regionale.

L'analisi sarà approfondita giovedì prossimo nell'ambito del convegno “Dal dato alla destinazione: scenari futuri per il turismo del territorio”, in programma nella sala degli Evangelisti a Palazzo degli Scolopi, a partire dalle 9.30.

«Sarà un momento di confronto molto utile che ci permetterà di capire chi sceglie

Oristano quale meta turistica e per quale motivo la sceglie - spiega il sindaco Massimiliano Sanna - La mole di dati raccolta sarà preziosa per capire meglio come indirizzare le scelte nel comparto del turismo, fondamentale per lo sviluppo della città e del territorio».

Le informazioni registrate nel punto informativo sono state elaborate dall’Ufficio del turismo di Oristano, gestito dall’omonimo assessorato Regionale in accordo con il Comune e la Fondazione Oristano.

«Aggregando i dati su nazionalità, mezzi di trasporto utilizzati per arrivare in Sardegna e muoversi tra i diversi luoghi, tipologia di alloggio scelto per il soggiorno, si può arrivare alla profilazione del turista che sceglie il territorio oristanese per le sue vacanze e alla comparazione di dati nel tempo», aggiunge l'assessore al Turismo Luca Faedda.

Tra i relatori Pierangelo Orofino, della Regione, che interverrà su “L’evoluzione dell’Osservatorio regionale del turismo, i progetti e l’analisi dei dati per lo studio del fenomeno turistico in Sardegna”; Giulia Contu, presidente del Comitato Turismo della Fondazione Oristano – Università di Cagliari, proporrà una relazione dal titolo “Dal dato alla destinazione: come il Punto informazione turistiche può guidare le decisioni strategiche nel settore turistico”.

“Scegli la parola giusta: come le singole parole influenzano il rating delle review” è il titolo dell’intervento di Maurizio Romano, dell'Università di Cagliari, mentre il suo collega, Marco Ortu, si concentrerà sul tema "Analisi del turismo costiero e insulare e dicotomia geografica: come spiegare la soddisfazione dei turisti attraverso le recensioni online”. Al convegno parteciperà anche Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna.





