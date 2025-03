Sacchi di plastica ammucchiati accanto alle vetrine, buste trascinate dal vento e un panorama poco decoroso per cittadini e turisti. Ogni domenica mattina nel centro storico cittadino lo spettacolo è lo stesso.

Il motivo? Nel calendario della ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, il ritiro della plastica è previsto solo il lunedì mattina e costringe molti commercianti a esporre i sacchi già dal sabato pomeriggio, quando chiudono i battenti per la domenica: il risultato è un degrado visibile per due giorni interi, con inevitabili disagi per chi vive e frequenta il centro.

«È una vergogna - tuona Rita Musso, presidente del Centro commerciale naturale centro città - lo ripetiamo da tempo, non è possibile, il centro storico è la vetrina della città».

Il malumore è diffuso tra gli esercenti: qualcuno, anche se la domenica tiene le serrande abbassate, la sera fa tappa in negozio per esporre i rifiuti evitando di lasciarli in strada per tutta la giornata. Ma c’è anche chi anticipa il riposo al sabato pomeriggio e allora sacchi e sacchetti restano abbandonati fuori dalla porta per quasi due giorni. Il vento, poi, spesso aggrava la situazione, disperdendo rifiuti e involucri di plastica lungo le vie e davanti agli ingressi delle attività. «Sarebbe più opportuno prevedere un ritiro il sabato alle 13 - propongono i commercianti - o eventualmente cambiare proprio la giornata in calendario».

© Riproduzione riservata