Santu Lussurgiu, emergenza idrica: ristori dalla Regione per le aziende agro-zootecnicheLe domande sono da presentare entro venerdì 22 agosto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Regione rimborsa le spese sostenute per l’emergenza idrica nel territorio comunale di Santu Lussurgiu. Le aziende agro-zootecniche che stanno usufruendo di noleggio di autobotti possono richiedere l'indennizzo delle spese sostenute.
Le domande degli interessati, compilando l’apposito modulo che si trova nel sito web del Comune, vanno inoltrate entro il prossimo venerdì 22 agosto 2025, inviando via mail all’indirizzo: protocollo@comunesantulussurgiu.it oppure all’ufficio protocollo del Comune.
Situazione critica quest’anno in tutto il Comune, per via della scarsezza dell’acqua, risorsa primaria per l’agricoltura. L’amministrazione comunale guidata da Diego Loi aveva dichiarato lo stato di calamità naturale per siccità lo scorso giugno. La Regione ha inserito il comune lussurgese tra quelli aventi diritto ai ristori per le spese sostenute dagli allevatori, con il benestare del Direttore Generale della Protezione Civile.