Il Comune di Villaurbana ha aperto i termini per la presentazione delle domande per richiedere i “Buoni Servizio” o “Voucher” per la partecipazione dei minori e giovani alla gita a Torino. Il viaggio a Torino, che si terrà a fine estate, è dedicato a ragazzi e ragazze dai 12 anni fino ai frequentanti la quinta classe delle scuole secondarie superiori, ed è inserito nel catalogo delle attività estive del 2025 proposto dall’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine.

Il soggiorno prevede 4 giorni nel capoluogo piemontese. Gli interessati possono presentare la richiesta per i voucher all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, fino a lunedì 18 agosto, utilizzando la modulistica predisposta dall’ente. Inoltre si dovrà allegare l'iscrizione al progetto estivo “Gita a Torino”, proposto da dalla ditta FITLAND S.S.D. ARL in collaborazione con Mawer Viaggi & Turismo (accreditate e presenti nell’elenco approvato dall’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine).

Il viaggio sarà effettuato solo al raggiungimento di almeno 25 iscritti.

© Riproduzione riservata