Torna l’appuntamento con Mogoro Experience, l’avventura interattiva che unisce gioco, cultura e turismo. "Dopo il successo dello scorso anno, soprattutto tra bambini e ragazzi,- evidenzia l'assessore comunale Alex Cotogno- la formula si ripete con un mix di escape game e tour guidato, in concomitanza con la Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna. Prima tappa proprio nei locali della Fiera, poi via alla scoperta di cinque luoghi caratteristici del paese, raggiungibili grazie alla soluzione di enigmi e indovinelli, sbloccati tramite QR code".

Quest’anno il filo conduttore è una storia fantascientifica: squadre di amici e famiglie si muovono per il centro storico seguendo le istruzioni di un misterioso Capitano, tra sfide di logica e curiosità storiche. Tutti i dettagli per partecipare sono disponibili sul sito della Fiera: fierartigianatosardegna.it.

In contemporanea con la Fiera, proseguono intanto anche gli eventi dell’estate mogorese. Da domenica 17 agosto spazio al grande jazz internazionale con il Pedras et Sonus Jazz Festival 2025, diretto dalla musicista mogorese Zoe Pia, che porterà in paese artisti di fama mondiale e sonorità capaci di fondere tradizione e sperimentazione.

