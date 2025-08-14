È un Ferragosto con medici a singhiozzo ma anche con tante polemiche. Dopo che la Asl di Oristano tre giorni fa ha fatto sapere il calendario delle aperture degli ambulatori della Guardia medica di tutta la provincia, ha deciso di alzare la voce il sindaco di Laconi Salvatore Argiolas.

Nel paese del Sarcidano ieri 13 agosto e oggi 14, alla Casa della Salute, sede dalla Guardia medica, non si è presentato nessun medico.

Argiolas ha scritto subito una nota ai vertici della Asl, al presidente del comitato dei sindaci del distretto sanitario di Ales-Terralba, Francesco Mereu e all'assessore regionale della Sanità Armando Bartolazzi: «Inaccettabile apprendere la notizia della chiusura da una “ridicola” comunicazione affissa sul portone, comunicazione scarna, priva di intestazione e senza preavviso - si legge nella nota -. Spiace ribadire la totale assenza dell'Azienda Sanitaria nel nostro territorio. Ad ogni modo, a autorità dalla protesta per la mancata comunicazione dell'interruzione del servizio per la quale discuteremo certamente pure in altre sedi, la chiusura di questo fondamentale servizio di tutela sanitaria priva i nostri concittadini e quelli dei paesi limitrofi del fondamentale diritto alla salute, specie in periodi particolari come quello attuale dove è altresì notevole l'ulteriore presenza di turisti e visitatori. La sospensione del servizio di guardia medica - si legge ancora nella nota firmata dal sindaco Argiolas - non è tollerabile alla luce della chiusura contemporanea del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Isili mantenute sul potenziamento delle prestazioni sanitarie nella Casa della Salute di Laconi, assistiamo addirittura ad ulteriori tagli del servizio sanitario che privano i cittadini perfino del servizio più importante e prioritario di intervento immediato garantito dalla presenza della guardia medica».

