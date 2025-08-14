Nuovo caso di positività alla Febbre del Nilo nella provincia di Oristano, il terzo. Si tratta di un anziano residente a Villaurbana, con patologie pregresse, che è stato ricoverato all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. I precedenti riguardavano la fine di luglio.

Considerati i sintomi mostrati dal paziente, si è deciso di svolgere l’esame sierologico che ha confermato la positività al virus West Nile dal Laboratorio Analisi dell’Aou Cagliari.

In queste ore il Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, con la collaborazione del servizio di Sanità Animale, diretto dal dottor Enrico Vacca, sta mettendo in atto tutte le misure previste: indagine epidemiologica, circoscrizione della zona di residenza dell’uomo e richiesta alla Provincia, autorità competente, di disinfestazione dell’area.

