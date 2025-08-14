Febbre del Nilo, a Villaurbana il terzo caso nella provincia di OristanoSi tratta di un anziano che è stato ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nuovo caso di positività alla Febbre del Nilo nella provincia di Oristano, il terzo. Si tratta di un anziano residente a Villaurbana, con patologie pregresse, che è stato ricoverato all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. I precedenti riguardavano la fine di luglio.
Considerati i sintomi mostrati dal paziente, si è deciso di svolgere l’esame sierologico che ha confermato la positività al virus West Nile dal Laboratorio Analisi dell’Aou Cagliari.
In queste ore il Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, con la collaborazione del servizio di Sanità Animale, diretto dal dottor Enrico Vacca, sta mettendo in atto tutte le misure previste: indagine epidemiologica, circoscrizione della zona di residenza dell’uomo e richiesta alla Provincia, autorità competente, di disinfestazione dell’area.
(Unioneonline)