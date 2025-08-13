Bosa, presentato il progetto solidale “Imbriani non mollare”In ricordo di Carmelo Imbriani, ex calciatore di Napoli e Benevento, scomparso a soli 37 anni per un linfoma
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ha toccato anche la Planargia il lungo giro che sta compiendo per ricordare l’insegnamento di suo fratello Carmelo Imbriani, ex calciatore di Napoli e Benevento, scomparso a soli 37 anni per un linfoma. Gianpaolo Imbriani, ideatore del progetto “Imbriani non mollare”, è stato gradito ospite nei giorni scorsi al Museo Casa Deriu.
Con immagini, video e testimonianze ha raccontato il suo viaggio e la missione di costruire cinque campi di calcio, uno per Continente, per offrire speranza e opportunità alle comunità più fragili. Due i campi già realizzati: a Benevento e in Tanzania, dove i bambini giocavano per strada con palloni di pezza. L’incontro, promosso dall’assessorato comunale allo Sport guidato da Marco Naitana, è stato organizzayo con il patrocinio del Comune e dell’Unione Stampa Sportiva Italiana.
Moderato dalla giornalista di Sky Sport Valentina Caruso, ha visto anche l’intervento di Paolo Mastino, presidente Ussi Sardegna. Una serata di sport e solidarietà per celebrare i valori che hanno guidato la vita di Carmelo Imbriani, dentro e fuori dal campo nel racconto di una storia che ha commosso tutti.