C’è tempo fino al 2 ottobre per consultare e presentare osservazioni al nuovo Piano Urbano del Traffico (PUT), recentemente approvato dalla Giunta Comunale. Il documento, che definisce strategie e interventi per la mobilità in città, è accessibile online sul sito istituzionale del Comune.

Per chi preferisse la consultazione cartacea, tutti gli atti, compresa la delibera di approvazione e gli allegati, sono disponibili presso il Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale in via Ciutadella de Menorca , dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.

Chiunque potrà presentare osservazioni in carta semplice direttamente all’ufficio protocollo del Comune o via PEC all’indirizzo istituzionale@pec.comune.oristano.it, entro il termine fissato. L’iniziativa, disciplinata dalle direttive del Ministero dei Lavori Pubblici, rappresenta un’occasione concreta per partecipare attivamente alla vita della città e contribuire alla definizione di un traffico più sostenibile e sicuro per tutti.

