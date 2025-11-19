Oristano, entrano in servizio 18 nuovi CarabinieriI militari freschi di assegnazione ricevuti al Comando provinciale dal colonnello Chenet
Cerimonia ufficiale a Oristano per accogliere i diciotto nuovi Carabinieri che prenderanno servizio nel capoluogo e nei Comuni della provincia. Si è tenuta presso la Caserma “Renzo Lampis”, sede del Comando Provinciale, alla presenza del colonnello Steven Chenet.
Le assegnazioni dei nuovi militari consentiranno, recita una nota diffusa dal Comando, «di rinforzare le articolazioni dell’Arma più vicine al cittadino con giovani formati per assolvere quei compiti di prossimità alle popolazioni e di presidio del territorio che da sempre contraddistinguono la Stazione Carabinieri». «Affiancati dai colleghi con maggiore esperienza, – prosegue il Comando – inizieranno da subito a svolgere quei servizi che caratterizzano una Stazione Carabinieri ovvero l’ascolto dei bisogni e delle preoccupazioni dei cittadini, la ricezione delle denunce e lo svolgimento di tutte le attività operative esterne ed in particolare il pattugliamento nelle aree urbane e rurali, con un ulteriore incremento del controllo del territorio».
(Unioneonline)