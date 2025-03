In prima linea non solo per combattere i reati contro l’ambiente. Ieri mattina diversi agenti del corpo Forestale si sono presentati al Centro trasfusionale del San Martino per donare il sangue. In 20, guidati dalla direttrice Tiziana Pinna, hanno raccolto l’invito del direttore del Centro, Mauro Murgia.

«Abbiamo risposto con entusiasmo all’appello – ha spiegato Pinna – Sappiamo che la necessità di sangue è particolarmente sentita in Sardegna, specie nel periodo estivo, e vogliamo dare il nostro contributo per tempo, perché a breve saremo impegnati nella campagna anti-incendio e non potremo più farlo».

«Donare il sangue è un gesto che dovrebbero fare tutti: siamo qui anche per sensibilizzare l’opinione pubblica all’importanza di questa azione», ha aggiunto Angelo Angioni, ispettore superiore del corpo Forestale.

«Ringrazio il corpo Forestale e l’associazione Donatori Nati della Polizia di Stato, che ha contribuito alla riuscita dell’iniziativa - ha dichiarato Mauro Murgia – Abbiamo sempre necessità di trovare nuovi donatori. La nostra provincia, grazie alla generosità dei cittadini, è autosufficiente quanto a fabbisogno di sangue, ma raccoglierne in maggiore quantità serve a poter sostenere anche le altre realtà, come Cagliari e Sassari».

