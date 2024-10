Efisio Sanna, capogruppo di Oristano Più, ha rassegnato le sue dimissioni da consigliere comunale.

Chiude una pagina politica lunga diciassette anni, vissuti ininterrottamente tra i banchi dell’aula degli Evangelisti. «Sopraggiunti impegni personali e recenti scelte professionali non mi consentono di dedicare l’attenzione, il tempo, l’impegno e la costanza che la carica di consigliere richiede», si legge tra le righe della comunicazione depositata all’ufficio Protocollo.

Da qualche mese, infatti, l’ex candidato sindaco ha ottenuto l’incarico di direttore del cantiere di Formula Ambiente, la società che gestisce il più oneroso appalto comunale. «Compio questa dolorosa scelta - puntualizza - non per presunti conflitti, ma perché consapevole di non poter adempiere completamente al mio ruolo».

Sanna aveva fatto il suo esordio in Consiglio nel 2007, durante la consiliatura di Angela Nonnis. Nel 2012, nella Giunta nominata da Guido Tendas aveva ricoperto il ruolo di assessore ai Lavori Pubblici e all’Ambiente. In minoranza nella consiliatura targata Lutzu, nel 2017 aveva raccolto il maggior numero di preferenze tra i candidati di tutti gli schieramenti. All'ultima tornata elettorale si era presentato da aspirante primo cittadino a capo della coalizione di centrosinistra.

