A partire da sabato 12 settembre ripartiranno le attività della Ludoteca dedicate ai minori di Siamanna e Siapiccia. L’iniziativa è dei due Comuni, mentre la parte operativa sarà a cura della Cooperativa Sociale “Coagi”.

Dalle 9.30 alle 12, nella sede del centro in via Satta a Siamanna, sono previste diverse attività previste, tra giochi, laboratori e divertimento per i più piccoli. Le educatrici saranno a completa disposizione per informazioni e per la raccolta delle nuove iscrizioni. Le iscrizioni potranno essere effettuate scaricando i moduli presenti nel sito istituzionale dell’ente, e consegnarli presso il centro, il mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 18, e il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.

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