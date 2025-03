Gli spericolati baci schioccati sulle maschere da Andrea Zucca e Paolo Faedda, mentre in piedi sulla sella lanciavano i cavalli al galoppo, non hanno conquistato solo il pubblico di via Mazzini, che ha accolto la performance con uno scrosciante applauso, ma hanno convinto all’unanimità la giuria della Sartiglia che per la prima volta ha assegnato il “premio simpatia”.

A pochi giorni dalla chiusura, è già tempo di verdetti per i 120 protagonisti della giostra: la commissione composta dal presidente Roberto Salaris, dai giudici di merito Roberto Palmieri, Ignazio Serra e Furio Tocco, e da quelli di qualità Federico Fadda e Antonio Mura ha stilato la graduatoria dei migliori dell’edizione 2025.

In via Duomo sono Luigi Iriu e Alessandro Cester ad aver messo a segno i centro più belli, rispettivamente la domenica e il martedì.

In via Mazzini il podio della domenica ha visto sul gradino più alto il terzetto composto da Andrea Concas, Antonella Rosa e Federico Misura, autori di un superbo ponte aereo. In seconda posizione Davide Fiori, Rodolfo Manni e Gianluca Fais, e a seguire Gianluca Manunza, Salvatore Carrus e Marco Bardino. In premiazione anche i tre su tre eseguiti dai quarti classificati Matteo Licheri, Filippo Sechi e Sergio Ledda, e dai quinti Tullio Zucca, Roberto Serra e Giampaolo Secci.

Martedì l’evoluzione più bella è stato il tre su tre con centrale girato di Davide Fiori, Rodolfo Manni e Gianluca Fais. A seguire Matteo Licheri, Filippo Sechi e Sergio Ledda, mentre in terza posizione ci sono Andrea Concas, Antonella Rosa e Federico Misura. Chiudono la classifica Gianluca Manunza, Salvatore Carrus e Marco Bardino e il terzetto composto da Claudio Tuveri, Fabrizio Pomogranato e Alberto Carta.

Il premio per il miglior complesso dedicato a Enrico Fiori, è andato a Paolo Pippia, Giovanni Torchia e Pierpaolo Maldotti per quanto riguarda i costumi spagnoli: un sontuoso abito sui toni del blu. La “mise” da sposo di Busachi è valso invece il primo posto per i costumi sardi ad Andrea Zucca, Paolo Faedda e Giovanni Utzeri.

