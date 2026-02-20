Cambio ai vertici della Polizia locale cittadina. Da oggi Alessandro Cossu ha assunto ufficialmente l’incarico di Comandante dell’Area Polizia locale e Protezione civile, subentrando a Giampiero Farinelli, al quale il sindaco Alfonso Marras ha revocato la funzione con un decreto motivato da esigenze di riorganizzazione generale della macchina amministrativa.Cossu, già vicecomandante e responsabile dell’Area Polizia locale e Protezione civile, conosce a fondo struttura e territorio, elementi che hanno pesato nella scelta dell’amministrazione.

La nomina segna l’avvio di una nuova fase nella gestione della sicurezza cittadina, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra Comune e Corpo di Polizia locale. «Con la nomina del nuovo Comandante – spiega il sindaco Marras – avviamo una fase improntata alla massima collaborazione reciproca, per migliorare l’azione pubblica nell’interesse della comunità bosana». Il primo cittadino sottolinea come la scelta ricada su un funzionario «di elevata qualificazione, già conoscitore della macchina amministrativa e del territorio nella convinzione che Cossu saprà guidare il Corpo con competenza e professionalità». Il passaggio di consegne arriva in un momento in cui il Comune punta a rafforzare il presidio sul territorio, tra attività di controllo, sicurezza urbana e gestione delle emergenze. Con l’ingresso di Cossu alla guida del Corpo, l’amministrazione intende insomma imprimere un nuovo impulso all’organizzazione dei servizi, puntando su continuità, efficienza e capacità di risposta alle esigenze della cittadinanza.

