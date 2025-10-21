Sabato 25 e domenica 26 ottobre il Centro Commerciale Porta Nuova di Oristano ospita “A mano tesa”, manifestazione dedicata al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tra le realtà presenti ci sarà anche Intercultura, pronta a far scoprire a studenti, famiglie e cittadini le opportunità di scambio internazionale e crescita personale.

I volontari illustreranno il Concorso Intercultura 2026-27, con tante novità: nuove destinazioni come Spagna, Panama e Honduras, e la possibilità di partire verso Argentina, Canada, Giappone, Australia, Sudafrica e molti altri Paesi. Il concorso è aperto agli studenti nati tra il 1° luglio 2008 e il 31 agosto 2011, con registrazione online entro il 10 novembre 2025, test di idoneità e colloquio con i volontari.

L’esperienza, resa accessibile grazie a oltre 1.000 borse di studio, permetterà ai ragazzi di vivere in famiglie ospitanti e frequentare scuole locali, scegliendo percorsi dall’anno intero a soggiorni più brevi. Così, oltre a migliorare le competenze linguistiche, potranno crescere come cittadini consapevoli e aperti al mondo.

Intercultura, attiva in Italia da più di 70 anni, promuove il dialogo tra culture e la formazione di giovani preparati ad affrontare un futuro sempre più globale. Per informazioni è possibile contattare il numero 348 450 2403

