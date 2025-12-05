In attesa dell’arrivo del Natale, anche a Pompu si preparano gli appuntamenti dedicati. La data fissata, infatti, è domenica 13 dicembre, dove nella Chiesa di San Sebastiano si terrà l’evento “Aspettando il Natale”, organizzato dalla Pro loco e dall’amministrazione comunale.

I partecipanti alla serata verranno allietati dalla musica e dai canti del coro gospel “Tell Thee Gospel” di Telti.

Al termine, aperto a tutti i partecipanti, ci sarà un piccolo rinfresco nei locali del Centro Sociale del paese.

