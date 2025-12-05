Pompu, domenica 13 dicembre l'evento "Aspettando il Natale"L’appuntamento nella chiesa di San Sebastiano con il coro gospel “Tell Thee Gospel”
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
In attesa dell’arrivo del Natale, anche a Pompu si preparano gli appuntamenti dedicati. La data fissata, infatti, è domenica 13 dicembre, dove nella Chiesa di San Sebastiano si terrà l’evento “Aspettando il Natale”, organizzato dalla Pro loco e dall’amministrazione comunale.
I partecipanti alla serata verranno allietati dalla musica e dai canti del coro gospel “Tell Thee Gospel” di Telti.
Al termine, aperto a tutti i partecipanti, ci sarà un piccolo rinfresco nei locali del Centro Sociale del paese.