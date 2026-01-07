Un sostegno concreto per chi affronta ogni giorno il peso dell’assistenza: il Comune ha pubblicato l'avviso del bando “Mi prendo cura” per il secondo semestre 2025, con scadenza fissata al 7 febbraio.

Il contributo è destinato ai beneficiari del programma “Ritornare a casa Plus” attivo nel 2025 oppure a chi ha già presentato domanda per un nuovo progetto ed è in attesa dell’attivazione da oltre trenta giorni. In questo secondo caso, le risorse possono essere utilizzate solo per l’acquisto di servizi professionali di assistenza alla persona.

“Il programma interviene per ampliare la risposta assistenziale a favore delle persone con disabilità gravissime attraverso un nuovo intervento, complementare al programma “Ritornare a casa Plus”, che consenta di fare fronte a bisogni che non trovano risposta nelle ordinarie misure sanitarie e sociali” spiega l'assessora ai Servizi sociali Carmen Murru.

L’importo massimo riconoscibile è pari a 2.000 euro annui, con una possibile integrazione di 1.000 euro per le persone affette da Sla o sclerosi. Il contributo varia in base all’ISEE, con riduzioni progressive per le fasce di reddito più alte.

Le spese ammissibili riguardano medicinali, ausili e protesi non coperti dal Servizio sanitario regionale, oltre ai costi per energia elettrica e riscaldamento sostenuti nel corso del 2025. Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma Sicare, accessibile dal sito istituzionale del Comune di Oristano, con autenticazione tramite SPID o CIE. Per chi ne avesse bisogno, è previsto supporto alla compilazione presso il servizio Informacittà, previo appuntamento.

