La palestra comunale di Nurachi cambia veste. Sono stati consegnati i giorni scorsi i lavori di messa in sicurezza della struttura. Un importante progetto, approvato dalla Giunta Comunale, per un totale di 200 mila euro, per migliorare la sicurezza e la funzionalità di questo spazio per la comunità. Il sindaco Renzo Ponti spiega: “I lavori prevedono una serie di interventi mirati a riqualificare e mettere in sicurezza la palestra. La prima fase si concentrerà sulla riorganizzazione degli spazi interni, per ottimizzare l'utilizzo della struttura. Successivamente, si procederà con la messa in sicurezza degli infissi, per garantire un ambiente più sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico”. Saranno inoltre eseguiti interventi sulle coperture, per risolvere eventuali problemi di infiltrazione e preservare la struttura dagli agenti atmosferici. Infine, si interverrà su intonaci e pitture, per rinnovare l'aspetto estetico della palestra e migliorare il comfort degli utenti. Renzo Ponti interviene sui tempi di realizzazione: “La conclusione dei lavori è prevista per la primavera del 2026. L'amministrazione comunale si impegna a monitorare attentamente l'avanzamento dei lavori e a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti alla cittadinanza”.

