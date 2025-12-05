Domenica, a Masullas, appuntamento musicale. Infatti, a partire dalle 18, nella Chiesa parrocchiale, si terrà la rassegna corale “Aspettando il Natale”, primo Memorial “Agostino Stellato”.

L’iniziativa è organizzata dal Coro Polifonico “Sa Gloriosa” di Masullas, con il patrocinio dell’assessorato comunale alla Cultura. Alla serata parteciperanno il Coro Polifonico “Canticum Novum” di Dolianova (diretto dalla Maestra Eleonora Altea), il Coro Polifonico “Cosimo e Damiano” di Suni (diretto dal Maestro Damiano Delogu) e il Coro Polifonico “Sa Gloriosa” di Masullas (diretto dal Maestro Ubaldo Lampis). La partecipazione è libera.

