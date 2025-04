Non si sblocca la situazione nel Comune di Oristano. Il sindaco, Massimiliano Sanna, questa sera ha nuovamente riunito a Palazzo Campus Colonna i referenti politici della maggioranza di governo nel tentativo di trovare una via d'uscita alla crisi che da tempo attanaglia la coalizione di centrodestra.

“La positiva interlocuzione odierna avvia i partiti verso una definizione dell’attuale situazione politica venutasi a creare nell’ultimo mese – dichiara il primo cittadino -. Un successivo incontro consentirà di trovare una quadra definitiva”.

La data non è stata ancora definita, mentre sul calendario è già fissata quella della prossima seduta consiliare, in programma giovedì: con un assessore in meno (la delega di Luca Faedda è stata revocata una settimana fa) e i quattro "ribelli" ancora sull'Aventino.

© Riproduzione riservata