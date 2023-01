Otto patenti ritirate e ben 52 violazioni al Codice della strada. Sono i risultati dei controlli predisposti dal Comando provinciale dei Carabinieri di Oristano negli ultimi dieci giorni.

Attività di controllo potenziate in questo periodo in cui, visto il forte calo delle temperature, molte arterie stradali sono ancora più pericolose per il gelo.

Il Comando provinciale ha impiegato centinaia di uomini e mezzi delle Stazioni e delle Sezioni Radiomobile delle Compagnie di Oristano, Mogoro e Ghilarza, non solo per prevenire furti e rapine, ma anche per scongiurare possibili incidenti stradali dovuti alla presenza di neve e ghiaccio soprattutto sulle strade collinari e montane.

Le numerose pattuglie dislocate su tutto il territorio provinciale hanno controllato 1.153 mezzi e identificato 1.801 persone. Sono state riscontrate 52 violazioni al Codice della strada, sette per guida in stato di ebbrezza e una per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; sono state confiscate 4 auto e ritirate otto patenti. Inoltre sono stati sequestrati 3 grammi di cocaina a un trentenne oristanese, commerciante.

