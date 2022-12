Ha spaccato i finestrini di due auto portando via portafogli e borsetta. Un cinquantenne di Oristano è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Oristano per furto aggravato. Raimondo Iriu, difeso dall’avvocata Anna Paola Putzu, ha patteggiato una pena di un anno e tre mesi (era già in regime di libertà vigilata), e si trova agli arresti domiciliari.

È solo uno dei risultati conseguiti dal Comando provinciale dei carabinieri di Oristano nelle attività di controllo del territorio nel periodo delle festività natalizie (dal 15 al 25 dicembre), in cui sono state impegnate numerose pattuglie delle stazioni delle Compagnie di Oristano, Mogoro e Ghilarza.

In particolare 708 pattuglie hanno controllato 1.887 automezzi e identificato 2.476 persone, elevando 37 contravvenzioni al codice della strada, di cui 8 per guida in stato d’ebbrezza alcolica e 8 patenti ritirate; i controlli hanno consentito di azzerare quasi del tutto gli incidenti stradali gravi e i reati contro il patrimonio. Inoltre è stato arrestato un 61enne, agricoltore di Milis, per aver ripetuto violazioni della misura cautelare di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da lui offesa; una persona è stata segnalata al Prefetto per possesso ingiustificato di sostanze stupefacenti e sono stati sequestrati 4,63 grammi di marijuana. Sono stati controllati tre esercizi commerciali, ed è stato denunciato il titolare di una pasticceria di Oristano per mancata attuazione delle procedure aziendali HACCP e frode in commercio: sequestrati 64 panettoni industriali spacciati per artigianali.

Complessivamente sono state denunciate 17 persone: uno a Milis per maltrattamenti ai danni della madre; un’altra persona per resistenza a pubblico ufficiale per aver tentato di fuggire e sottrarsi a un posto di controllo. I carabinieri di San Vero Milis hanno denunciato una persona ritenuta responsabile di un furto in una casa di Mandriola (aveva rubato 3 bombole di gas e attrezzi vari per il giardinaggio per un valore complessivo di circa 400 euro). I militari della stazione di Milis hanno denunciato due cittadini stranieri per abbandono di rifiuti: avendo abbandonato due auto in un fondo privato. I carabinieri di Arborea hanno denunciato una persona che percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza (circa 1000 mille euro). I militari della stazione di Uras hanno denunciato per truffa un uomo che aveva messo in vendita su Facebook un elettrodomestico del valore di 200 euro e, una volta ricevuto il pagamento (ad agosto scorso) non ha inviato il prodotto all’acquirente.

Infine i carabinieri della stazione di Sedilo hanno denunciato un cacciatore per omessa custodia di armi: aveva lasciato il proprio pick up incustodito a bordo strada nonostante nel cassone vi fossero oltre 200 cartucce calibro 12. I militari gli hanno ritirato un fucile da caccia, 267 cartucce calibro 12 e del porto d’armi per uso caccia.

