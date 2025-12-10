Ennesimo incidente stradale, per fortuna senza feriti, a causa degli animali vaganti. L'incidente si è verificato attorno alle 18 sulla statale 129, all'altezza del bivio per Bortigali. Un auto ha investito un cavallo che aveva scavalcato un piccolo recinto, invadendo la carreggiata.

L'uomo a bordo dell'autovettura si è ritrovato l'animale di fronte e nulla ha potuto fare per evitarlo. L'urto è stato inevitabile. Il cavallo è rimasto ucciso sul colpo, mentre l'auto è rimasta seriamente danneggiata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e una pattuglia della polizia stradale. Il traffico è rimasto bloccato fino all'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a liberare la strada dall'animale rimasto ucciso e dall'auto. La situazione è tornata alla normalità prima delle 19. Si tratta dell'ennesimo incidente che si verifica in quel tratto di strada, tra Bolotana e Birori.

