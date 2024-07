Contro il randagismo Comune e Asl 5 di Oristano uniscono le forze.

I due Enti hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che prevede, ha spiegato il sindaco Massimiliano Sanna, “l’istituzione di un presidio unico per l’attività di anagrafe degli animali d’affezione, una clinica veterinaria e un’area cimiteriale per cani e gatti”.

Le campagne di microchippatura impegnano già costantemente i servizi veterinari, ora si vuole fare un passo in avanti “creando un polo dedicato agli animali nel quale garantire una molteplicità di servizi - ha aggiunto il direttore generale dell’a Asl Angelo Maria Serusi - un progetto all’avanguardia che ci porrà al passo con le realtà europee più avanzate”.

Il progetto, che coinvolgerà anche le associazioni animaliste, punta a ridurre la presenza di pelosetti nei canili. “Abbiamo inoltre ipotizzato alcuni siti dove realizzare un cimitero per animali da affezione” - fa sapere l’assessora all’ambiente Maria Bonaria Zedda che conta di recuperare le risorse anche per la nascita di una clinica per l’anagrafe e la sterilizzazione.

Per il responsabile del servizio della Asl, Giuseppe Sedda “un grande passo di civiltà che avrà ricadute positive anche sulla vita dei cittadini”.

