Una corona di fiori in memoria dei sindaci che hanno amministrato la città di Oristano e di chi «con merito, grazie all’impegno intellettuale e al lavoro, ha dato lustro alla comunità».

Nel cimitero San Pietro il sindaco Massimiliano Sanna, l’amministratore straordinario della Provincia Massimo Torrente e il Prefetto Salvatore Angieri, hanno onorato il ricordo di quanti si sono adoperati nelle più importanti sedi amministrative, autonomistiche e democratiche.

«Questa cerimonia vuole rinnovare l’attestazione di affetto della comunità per coloro che, con amore per la città, si sono distinti nel renderla migliore: donne e uomini adoperatisi nelle istituzioni e per la comunità, servendo lo Stato e l’Amministrazione, essendone guida o facendone parte, con spirito di servizio e con sollecita schiettezza», ha detto il primo cittadino.

Poi il pensiero rivolto all’Ingegner Franco Mura, venuto a mancare pochi giorni fa, di cui Sanna ha evidenziato «lo zelo a sostegno della ricerca e della solidarietà, grazie a quell’idea di umanesimo sociale, che egli apprese in gioventù, nella palestra dello scoutismo che a partire dal 1949 frequentò senza mai dimenticarla».

Le massime autorità cittadine hanno quindi ricordato l’avvocato Sergio Abis, l’onorevole Mario Puddu e tra le donne Ernestina Littarru, nel quarantesimo anniversario della scomparsa.

