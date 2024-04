Sabato avrebbe dovuto ospitare la partita del campionato regionale di serie C maschile di pallavolo. Da ieri sera, invece, il Palatharros è chiuso per problemi di sicurezza.

La decisione è stata assunta a seguito di un sopralluogo dei tecnici comunali di Oristano, allertati dalla società sportiva Ariete, preoccupati per le condizioni di pericolosità del punto luce.

«Le importanti criticità strutturali nella vetrata ubicata in corrispondenza dell'ingresso principale della palestra» hanno suggerito l'immediato divieto di accesso e utilizzo dell'impianto. La struttura in legno, gravemente danneggiata, anche a causa delle forti raffiche di vento degli ultimi giorni, rischia di non sopportare il peso delle vetrate.

Una doccia gelata per atleti e preparatori che vedranno sfumare i numerosi appuntamenti in calendario: dalle finali territoriali della categoria under 14 femminile, in programma domenica, alle finali regionali delle categorie under 16 e under 14 femminile previste per i prossimi 1, 5 e 12 maggio.

«L’impossibilità di poter disputare tali incontri creerebbe problematiche logistiche ed economiche, considerato che le date sono ormai state divulgate ed è difficoltoso poter trovare delle palestre con gli stessi requisiti», spiegano dalla società che garantisce allenamenti a tredici gruppi.

Per il Comune una corsa contro il tempo: ieri è stata individuata l'impresa che lunedì inizierà i lavori. «L'intervento, con i festivi di mezzo, richiederà una settimana» fa sapere l'assessore allo Sport Antonio Franceschi. Si cercano alternative: Marrubiu e Terralba le più accreditate

