Dopo giorni di rumors, è arrivata la conferma: i consiglieri comunali Paolo Angioi e Valeria Angela Cartaentrano in Sardegna al Centro 20Venti. La notizia era nell’aria, ma ora è ufficiale, anche se resta da capire il significato politico della formula scelta dai due: acquisire lo status di indipendenti aderenti al movimento.

Nel comunicato diffuso dalla segreteria provinciale si parla di “sintesi di un confronto e condivisione sulla linea politica del Movimento a livello regionale, provinciale e comunale”. L’ingresso dei due ex esponenti di Forza Italia rafforza il gruppo guidato da Giancarlo Mameli, che da settimane chiede al sindaco Massimiliano Sannauna verifica politica e il rispetto degli accordi pre-elettorali.

Nel documento 20Venti non nasconde il proprio dissenso verso alcune scelte amministrative: “Abbiamo da tempo chiesto una verifica dell’azione di governo, non nascondendo il nostro dissenso su decisioni che non hanno avuto i crismi necessari di una doverosa comunicazione e del coinvolgimento dei residenti, degli operatori economici, delle associazioni di categoria e delle parti sociali”.

Il movimento cita temi caldi come “appalto parcheggi, Ztl e dehors” e ribadisce la volontà “di poter incidere sulle future azioni di governo attraverso propri rappresentanti, per migliorare l’azione amministrativa in favore dei cittadini di Oristano”.

Ma dal Palazzo degli Scolopi trapela una linea chiara: il sindaco Sanna, stavolta, non sembra disposto a ulteriori ritocchi in Giunta. Il vertice politico convocato per domani pomeriggio sarà decisivo per capire se la coalizione riuscirà a ritrovare compattezza o se, al contrario, l’ingresso di Angioi e Carta in 20Venti aprirà un nuovo capitolo di tensioni interne.

© Riproduzione riservata