Sedilo, il sindaco Pes: «Criticità sugli impianti irrigui, servono interventi urgenti»Il primo cittadino evidenzia i problemi su un servizio essenziale per le aziende agricole della zona
Le criticità legate ai lavori di manutenzione straordinaria degli impianti irrigui della Media Valle del Tirso tornano al centro dell’attenzione. A evidenziarle è stato il sindaco di Sedilo, Salvatore Pes, durante l’incontro tecnico che si è svolto ieri presso la Direzione Generale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, alla presenza dei sindaci del territorio.
«La nostra preoccupazione è forte e concreta – ha dichiarato Pes – perché parliamo di un sistema irriguo essenziale per le aziende agricole e zootecniche della zona. È indispensabile che il Consorzio ristabilisca canali di comunicazione chiari e costanti con le amministrazioni e con i consorziati, cosa che negli ultimi tempi è venuta meno».
Durante la riunione sono state elencate una serie di criticità che rischiano di compromettere la prossima stagione irrigua: la vetustà di alcuni tratti della rete, le perdite, la necessità di interventi urgenti su condotte e nodi idraulici, oltre alle possibili interferenze tra i lavori programmati e l’avvio dell’irrigazione, con conseguenti disservizi per gli utenti.
«Siamo molto preoccupati – ha aggiunto Pes – perché ci è stato comunicato che già nel mese di aprile partiranno nuovi interventi considerati prioritari, ma che comporteranno ulteriori disservizi. Inoltre, i lavori sul sistema di adduzione idrica e le relative interruzioni potrebbero protrarsi per altri due anni. È evidente che serve un coordinamento più efficace tra uffici tecnici, imprese e gestione degli impianti».
Il sindaco ha ricordato anche l’importanza, per i consorziati, di presentare le domande di utilizzo dell’acqua per usi irrigui e zootecnici per il 2026, necessarie per programmare eventuali bypass e interventi straordinari. «Chi non presenta la denuncia per l’uso zootecnico rischia la chiusura dell’utenza: è fondamentale che tutti siano informati e messi nelle condizioni di adempiere per tempo».
L’incontro si è concluso con la condivisione di alcune linee operative: definizione delle priorità, programmazione dei lavori compatibile con la stagione irrigua e rafforzamento del coordinamento tecnico. «Serve un confronto diretto e continuo tra Consorzio e imprese del territorio – ha concluso Pes – perché la situazione è delicata e richiede responsabilità da parte di tutti». Per questo è stata fissata una nuova riunione il 10 aprile alle ore 11 nei locali comunali di Sa Prima Ighina, per aggiornare cittadini e aziende sulle prossime fasi operative.