Le criticità legate ai lavori di manutenzione straordinaria degli impianti irrigui della Media Valle del Tirso tornano al centro dell’attenzione. A evidenziarle è stato il sindaco di Sedilo, Salvatore Pes, durante l’incontro tecnico che si è svolto ieri presso la Direzione Generale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, alla presenza dei sindaci del territorio.

«La nostra preoccupazione è forte e concreta – ha dichiarato Pes – perché parliamo di un sistema irriguo essenziale per le aziende agricole e zootecniche della zona. È indispensabile che il Consorzio ristabilisca canali di comunicazione chiari e costanti con le amministrazioni e con i consorziati, cosa che negli ultimi tempi è venuta meno».

Durante la riunione sono state elencate una serie di criticità che rischiano di compromettere la prossima stagione irrigua: la vetustà di alcuni tratti della rete, le perdite, la necessità di interventi urgenti su condotte e nodi idraulici, oltre alle possibili interferenze tra i lavori programmati e l’avvio dell’irrigazione, con conseguenti disservizi per gli utenti.

«Siamo molto preoccupati – ha aggiunto Pes – perché ci è stato comunicato che già nel mese di aprile partiranno nuovi interventi considerati prioritari, ma che comporteranno ulteriori disservizi. Inoltre, i lavori sul sistema di adduzione idrica e le relative interruzioni potrebbero protrarsi per altri due anni. È evidente che serve un coordinamento più efficace tra uffici tecnici, imprese e gestione degli impianti».

Il sindaco ha ricordato anche l’importanza, per i consorziati, di presentare le domande di utilizzo dell’acqua per usi irrigui e zootecnici per il 2026, necessarie per programmare eventuali bypass e interventi straordinari. «Chi non presenta la denuncia per l’uso zootecnico rischia la chiusura dell’utenza: è fondamentale che tutti siano informati e messi nelle condizioni di adempiere per tempo».

L’incontro si è concluso con la condivisione di alcune linee operative: definizione delle priorità, programmazione dei lavori compatibile con la stagione irrigua e rafforzamento del coordinamento tecnico. «Serve un confronto diretto e continuo tra Consorzio e imprese del territorio – ha concluso Pes – perché la situazione è delicata e richiede responsabilità da parte di tutti». Per questo è stata fissata una nuova riunione il 10 aprile alle ore 11 nei locali comunali di Sa Prima Ighina, per aggiornare cittadini e aziende sulle prossime fasi operative.

